Onveilige situaties in jachthavens Heusden

Aanleg container­ha­ven Waalwijk kost kleine 25 miljoen euro

8:41 WAALWIJK - 24,2 miljoen euro. Dat is het bedrag waarvoor de combinatie Mourik Infra-FL de containerhaven in Waalwijk wil aanleggen. Het college wil er volgende week donderdag al een klap op geven en brengt het voorstel vervroegd in de gemeenteraad. ,,Dan kan de aannemer in oktober of november aan de slag", zegt wethouder Ronald Bakker. ,,Alles wat gedaan kan worden voor de winter is meegenomen.” Volgens planning zou de haven dan begin 2021 klaar kunnen zijn.