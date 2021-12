‘Onveilige’ Winterdijk in Waalwijk snakt naar opknapbeurt: 'Gaten in het wegdek, glad als het regent’

WAALWIJK - Het slechte wegdek van de Winterdijk in Waalwijk zorgt voor onveilige situaties. Het is hard nodig om deze populaire route richting gemeentehuis en centrum op te knappen. De gemeente wil beginnen met een noodreparatie. Hoe snel dat lukt, is nog de vraag.

Wie op de Winterdijk fietst of loopt, kan het niet ontgaan. Je moet goed letten op het hobbelige wegdek. En dat levert de nodige klachten op. Reden voor SGP-raadslid Richard Tiemstra om hierover aan de bel te trekken. ,,Gaten in het wegdek, glad als het regent”, somt hij op. ,,Mensen voelen zich niet veilig.” Zijn partij vindt dat de gemeente moet zorgen voor een goed toegankelijke route naar het stadhuis.

Wethouder John van den Hoven draait er ook niet omheen. ,,Het is op dit moment niet veilig”, beaamt hij. ,,Als ik zelf over de Winterdijk rijd, merk ik ook dat het geen pretje is. Het is vooral voor veel oudere mensen een uitdaging om bij het gemeentehuis te komen.”

Veel schade is ontstaan bij de sloop van het oude scoutinggebouw. In een korte vorstperiode is het wegdek destijds kapotgereden. De gemeente kijkt nog of die schade te verhalen is.

Van den Hoven zou het liefst zo snel mogelijk een noodreparatie laten uitvoeren, zodat in ieder geval de ergste hobbels verdwijnen. Maar de gemeente moet daarvoor wel eerst zaken doen met het waterschap. Normaal gesproken mag er van 1 oktober tot 1 april niet aan de Winterdijk gewerkt worden.

,,We hopen toch eerder het wegdek te mogen herstellen”, stelt de wethouder. ,,Als iemand daar straks zijn been breekt, is dat erg. Bovendien zijn wij waarschijnlijk ook aansprakelijk.”

Noodreparatie

De noodreparatie is een tijdelijke oplossing. De Winterdijk staat al langer op de nominatie voor een grootscheepse opknapbeurt. Daar is bewust mee gewacht tot het nieuwe schoenenmuseum klaar is. De bouw brengt nogal wat (vracht)verkeer met zich mee. Daar lijdt de Winterdijk ook flink onder.

In april opent het museum de deuren. Maar mogelijk houdt de Winterdijk nog langer last van zwaar verkeer. Er leven namelijk plannen voor een nieuw appartementencomplex bij de doorsteek naar de Grotestraat. Als het project doorgaat, blijft er voorlopig bouwverkeer rijden. De Winterdijk wordt in dat geval pas grondig aangepakt als het wooncomplex er staat. Dat duurt nog wel even.

De gemeente wil straks in ieder geval iets moois maken van de Winterdijk. ,,We hebben oog voor het bijzondere, historische monumentale karakter van dit gebied”, benadrukt Van den Hoven. ,,Die uitstraling blijft, en wordt zelfs versterkt. Maar er moet nu eerst een fatsoenlijk wegdek komen.”