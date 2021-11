Onze sinterklaasinkopen zien er dit jaar anders uit dan normaal: ‘Pak een alternatief, kom met opties’

Wonen in Waspik? Graag, maar hoe dan?

WASPIK - De huidige woningmarkt in Waspik werd maandagavond door Waspikker Ad Smits vergeleken met de nijpende situatie in onze hoofdstad begin jaren tachtig. Volgens hem is het voor veel dorpsgenoten haast onmogelijk om een huis in het dorp te krijgen. Met de komst van ruim 150 Waspikkers naar de informatievond van Platform Waspik werd het belang van woningbouw onderstreept. ,,In deze tijd kan ik niet meer dan een garagebox kopen”

2 november