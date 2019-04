Ooit al eens een demontabele nissenhut willen hebben? Heusden doet ‘m in de verkoop

CDA vreest voor chaos in centrum Werkendam als Borcharen­weg wordt afgesloten

17:45 Het CDA in Altena vreest voor een verkeerschaos in het centrum van Werkendam als de Borcharenweg in mei een maand lang wordt afgesloten voor al het verkeer. De partij wil dat waterschap Rivierenland de werkzaamheden uitstelt. ,,Er moet een oplossing komen’’, stelt raadslid Gerard Paans.