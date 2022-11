Ooit een marinier gehoord over zijn knuffel? Waalwijker Simon schreef er een boek over

Pakketje te laat binnen? Man (26) uit Litouwen steelt bus van pakketbe­zor­ger in Waalwijk

WAALWIJK - Een pakketje besteld in de buurt van Waalwijk? Dat komt mogelijk wat later binnen dan gebruikelijk. Een pakketbezorger in die plaats keek vrijdag namelijk vreemd op nadat zijn busje foetsie was. Een man (26) uit Litouwen had het voertuig gestolen.

4 november