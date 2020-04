Ook 75 jaar na dato is nog van alles te vertellen over de oorlog

MEEUWEN - De presentatie van de nieuwe uitgave in de Historische Reeks Land van Heusden en Altena is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld. Er valt nog genoeg te vertellen, 75 jaar na dato.

,,We zouden de nieuwe uitgave op 16 april in het gemeentehuis presenteren", vertelt Cees de Gast, voorzitter van de redactie. ,,Het is jammer dat we het moeten uitstellen omdat het deel geheel in het teken staat van 75 jaar vrijheid. Maar vanzelfsprekend hebben we begrip voor de situatie. Wij hopen dat de presentatie later dit jaar alsnog mogelijk is."

Quote Het heeft me echt verbaasd dat 75 jaar na de oorlog er nog zoveel aanbod aan materiaal was. Verhalen, dagboeken, achter­grond­in­for­ma­tie. Nieuw materiaal ook Cees de Gast, Voorzitter redactie Historische Reeks

De nieuwe uitgave is het 28ste deel in de Historische Reeks en heeft als titel meegekregen Oorlog in Altena. 75 jaar vrijheid en telt ruim vierhonderd pagina's. Het kostte geen enkele moeite voldoende verhalen op te tekenen, hoewel in de reeks al meer oorlogsbundels en oorlogsverhalen zijn verschenen.

De Gast: ,,Het heeft me echt verbaasd dat 75 jaar na de oorlog er nog zoveel aanbod aan materiaal was. Verhalen, dagboeken, achtergrondinformatie. Nieuw materiaal ook. Uit onverwachte hoek soms, zowel uit de streek als de rest van het land. Kortom, een grote verscheidenheid waardoor het een boeiende bundel met ook veel illustraties is geworden."

Razzia's

Zo is er een reconstructie van de Duitse bezetting van het Land van Heusden en Altena gedurende het laatste halfjaar van de oorlog. Een periode waarin het optreden van de Duitsers tegen de bewoners genadeloos was.

Tevens verhalen over de razzia's, de tientallen onderduikers die een schuilplaats vonden, over ds. J. Hindriks uit Dussen die in het verzet zat en over de gedwongen evacuatie van mensen uit de dorpen langs de Bergsche Maas. In Nieuwendijk waren op 12 december 1944 zeventien doden te betreuren. Op Oudjaarsdag 1944 maakte een bom in Giessen veel en vooral jonge slachtoffers.

Gefusilleerd

Ook werd de verzetsman Henk Boender gearresteerd en gefusilleerd. Matthijs Dekker in Oudendijk, ook betrokken bij het verzet, werd opgepakt, maar overleefde de oorlog. De jonge verzetsman Thijs van Ommeren werd gearresteerd en gefusilleerd, tot groot verdriet van zijn familie in Rijswijk. Ook de gehandicapte 9-jarige Lina Bras uit Werkendam zou de oorlog niet overleven.

In Veen en Wijk en Aalburg vielen op vrijdag 5 januari 1945 bommen waarbij zeer velen omkwamen. ,,Uit al die verhalen is wel duidelijk geworden dat de Tweede Wereldoorlog na 75 jaar nog steeds echt leeft", aldus De Gast. De redactie zit intussen niet stil, vertelt hij. ,,We zijn volop bezig met deel 29 en ook al met deel 30. Dat gaat over vrouwen in de historie van Altena."