Ook al hadden ze zó gezegd van niet, Theo en Ria hebben Haarsteeg nu tóch verlaten

,,Op de Haarsteeg ben ik geboren - zo zeg je dat hier: op de Haarsteeg. Ik ben het dorp niet uit geweest. Haarsteeg is een fijn dorp. Zolang we ter been zijn blijven we hier wonen." Woorden uitgesproken door Theo van Den Dungen, of zijn vrouw Ria. Vanaf een foto, genomen in de huiskamer, kijken ze je vanaf een buitenmuur vriendelijk aan. Niet in Haarsteeg, de kiek is tot en met december te zien bij café De Drie Linden in Giersbergen - ze hebben 'hun' Haarsteeg wel degelijk verlaten. Theo en Ria zijn niet alleen, hebben gezelschap gekregen van Ellen te Brake uit Heusden en John en Hellen Junggeburth - Van Rooij, die op een steenworp afstand van De Drie Linden wonen.