Ook al is er een lockdown, de markt draait gewoon door: ‘Ik leef mee met al die gesloten winkels’

Jan Bekker probeert met zijn draaiorgel de sfeer erin te houden. Hij trakteert het winkelend publiek op vrolijke kerstdeuntjes. Nu de meeste zaken in de Stationsstraat dicht zijn, moet Bekker het hebben van de trouwe bezoekers van de markt. De harde lockdown heeft veel stilgelegd, maar niet de weekmarkt.

Wie nu lange rijen bij de kramen verwacht, heeft het mis. ,,Nee, het is een stuk rustiger”, merkt marktkoopman Alex Schoonen. De Tilburger is blij dat zijn handel in ondergoed en nachtkleding doorgaat. Dat was bij de vorige harde lockdown wel anders, toen enkel nog etenskramen bij de markt waren toegestaan. ,

,Veel mensen denken dat het weer zo is”, stelt Schoonen. ,,Bellen ze me op: Alex, wat erg dat je weer thuis zit of ga je weer bezorgen. Maar ik sta gewoon op de markt, zeg ik dan.”

Hij denkt dat handel in de buitenlucht ook goed kan. ,,Ik ken bij mijn collega's niemand met corona. Maar ik leef mee met al die winkels die nu gedwongen dicht zijn. Dat is echt erg, weet ik uit ervaring.”

Quote Beter iets dan niets. Het hakt er financieel keihard in als je helemaal niet meer op de markt mag staan Johan van Dun , Marktkoopman

Johan van Dun draait ook geen topomzet met zijn sokkenhandel. ,,Veel mensen combineren de markt normaal met een bezoek aan de winkels”, legt hij uit. ,,Gaan ergens iets drinken, dat zit er allemaal niet in. En dus blijven ze weg.”

Maar de Kaatsheuvelse marktkoopman klaagt niet. ,,Beter iets dan niets. Het hakt er financieel keihard in als je helemaal niet meer op de markt mag staan. Dat maak ik liever niet meer mee.”

Het wordt ondertussen iets drukker in het centrum. Niet iedereen moet bij de markt zijn. Enkele gesloten winkels ontvangen toch bezoek, al is het wel bij de voordeur. Mensen komen er net voor Kerst hun bestellingen ophalen. De getroffen winkeliers krijgen zo toch nog wat geld in het laatje.

Quote Ik zie hier mensen op de markt gewoon sokken en onderbroe­ken kopen, dicht op elkaar lopen. En mijn zaak moet dicht, leg dat maar eens uit Eigenaresse kledingzaak

Ton Schomaker is er echt voor de markt. Hij heeft net een zak appels gescoord. Als trouw marktbezoeker is het ook voor hem wennen dat de meeste winkels in het centrum dicht zijn. ,,Het is natuurlijk treurig, maar ik snap die lockdown heel goed”, stelt hij. ,,Dat hadden ze eerder moeten doen.”

De Waalwijker vindt het niet onlogisch dat de weekmarkt in deze coronatijd gespaard wordt. Het is toch een soort supermarkt in de buitenlucht. Hij snapt ook dat het bij sommige winkeliers gevoelig zal liggen. ,,Ze zien dat er op de markt gewoon kleding verkocht wordt, terwijl zij niet open mogen. Ze zullen ongetwijfeld denken: waarom zij wel, en wij niet.”

Foeteren

Hij heeft een voorspellende gave. Niet veel later begint een vrouw flink te foeteren. Ze wil alleen kwijt dat ze een kledingwinkel in het centrum heeft. ,,Alle kritiek die je hebt, ligt in deze tijd namelijk zo gevoelig. Maar ik zie hier mensen op de markt gewoon sokken en onderbroeken kopen, dicht op elkaar lopen. En mijn zaak moet dicht. Leg mij dat maar eens uit.”

Volledig scherm markt waalwijk © Jan Zandee