Ook bankethandel Mandemakers verhuist naar Bedrijvenpark Kaatsheuvel

Mandemakers, een groothandel in koek en banket, zit nu nog aan de Belgiëstraat, maar is daar uit zijn jasje gegroeid. ,,Onze klanten groeien en wij groeien mee. En daarnaast gaat het goed met onze acquisitie.”

Het Kaatsheuvelse bedrijf maakt zelf geen koeken en banket. ,,Wij doen de inkoop en verkoop. We laten alles produceren in Europa. In Nederland en België vooral, maar ook in Italië, Spanje en Duitsland.” Mandemakers levert aan winkelketens, groothandels en markthandelaren.

Familiebedrijf

Partij- en Goederenhandel Mandemakers is een echt familiebedrijf. ,,Mijn vader en moeder stonden vroeger met koek en banket op de markt", vertelt zoon Marco. ,,Daarnaast ging mijn ouders op zoek naar bedrijven die voor hen konden produceren. Zo is de handel begonnen. Gewoon thuis, vanuit de garage.” Moeder Mandemakers zit nog steeds in het bedrijf. ,,Samen vormen we de directie.”

Wachtlijst

Met de komst van het koekenbedrijf loopt het bedrijvenpark in Kaatsheuvel behoorlijk vol. Er zijn nog zeven percelen te koop, maar die staan allemaal al in optie. Ondernemers die zich nu nog melden voor een perceel in Kaatsheuvel komen op een wachtlijst. Op het bedrijvenpark, op de grens tussen Kaatsheuvel en Sprang-Capelle, zijn inmiddels zo'n twintig bedrijven gevestigd of in aanbouw.

Mandemakers denkt volgend jaar na de zomer te kunnen verhuizen naar het nieuwe pand.