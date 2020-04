Ook burgemeester Waalwijk ziet voetbal in juni niet zitten; twijfels in Tilburg en Den Bosch

Het is volgens hem nog volstrekt onduidelijk hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen. ,,Als je Mark Rutte hoort zeggen, dat we er nog lang niet zijn. Is het dan verstandig om in juni al weer te gaan voetballen? Het lijkt me niet”, aldus Kleijngeld, die vindt dat er nog zo veel vragen leven. ,,Hoe zit het met de politiecapaciteit, om maar wat te noemen.” Spelen zonder publiek vindt hij ook geen oplossing. Niet alleen omdat zo bijna alle charme van het voetbal verloren gaat, maar ook omdat supporters wellicht op andere plaatsen buiten het RKC-stadion samen gaan komen. ,,Niet alle jongeren zien de risico’s van het coronavirus in”, stelt hij. ,,Je ziet ze soms chilllen in auto’s vlak naast elkaar, raampje open. Daar maken we ons best zorgen over.”