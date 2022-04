Ook een echtpaar onder de gedecoreerden in Loon op Zand: Wim en Mieke Aussems

Kees Hesselmans (71) uit Loon op Zand is vanaf 1995 betrokken bij de organisatie van de carnavalsoptocht in Loon op Zand. Hij was voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen De Kuip in Loon op Zanden is er nog steeds vrijwilliger. Van 2000 tot 2017 was hij bestuurslid van het Festival Wereldwijd in Loon op Zand. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij en was hij voorzitter (2016-2019) van de Wetering Plan Groep. Hij heeft zitting in projectgroep de Nieuwe Wetering en zit in de werkgroep Gebruikers. Hij is ook voorzitter van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt.