Ook hoger beroep pakt fout uit voor familie Sebregts in zaak Waalwijks steegje

Het echtpaar Sebregts had een zaak tegen Waalwijk aangespannen omdat het vindt dat Waalwijk wel degelijk een afspraak met de familie heeft gemaakt. Volgens het hof was de gemeente weliswaar van plan de grond van Sebregts te kopen en is er inderdaad veelvuldig overleg geweest, maar is het nooit tot een definitieve overeenkomst gekomen en heeft de gemeente niet ‘onrechtmatig gehandeld.’

De uitspraak is een flinke tegenvaller voor Sebregts die opnieuw veroordeeld wordt tot het betalen van de proceskosten, zo’n 12.000 euro dit keer.

Sebregts en de gemeente Waalwijk liggen al jaren in de clinch over de doorsteek tussen de parkeerplaats aan de Taxandriaweg en het winkelcentrum. De doorsteek is privéterrein. Waalwijk zou de grond kopen omdat de gemeente een goede verbinding wil hebben met het winkelcentrum, maar kwam er uiteindelijk met Sebregts niet uit over de prijs.