Ook in Altena lopen keren leeg en dus is er discussie; wat moet ermee gebeuren?

In de 19 kernen van Altena staan in totaal meer dan 50 kerkgebouwen. Sommige dreigen leeg te lopen of zijn niet meer in gebruik als kerk. Moet daar een museum in komen? Of moet een kerk geschikt worden gemaakt voor appartementen, zoals daarvoor in Dussen plannen zijn? De discussie over de toekomst van de kerken in de gemeente gaat een stevige worden, verwacht Kees van Tilborg, secretaris van de Noord-Brabantse afdeling van de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer (VKB) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).