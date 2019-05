Ook in de lichtbusiness moet een vakman met de tijd mee

Bij Holland Lighting Group (HLG) wordt de koers uitgezet door een apart duo. Fried van der Geld (63), kort van stuk, is de vakman en directeur. Hij zat al tientallen jaren in de tuinverlichting. Wie kent ze niet ... die bronsgroene lantaarns en lantaarpaaltjes - gietijzeren of aluminium - die je altijd in de tuincentra zag? Tien tegen één dat ze uit Waalwijk kwamen.