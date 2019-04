Ook in Heusden is het weer Cito-week: ‘Doe wat je altijd doet’

GGD Hart voor Brabant schrapt soa-spreek­uur

17 april DEN BOSCH - De GGD Hart voor Brabant heeft een personeelstekort en is per direct gestopt met het soa-spreekuur. Die verantwoordelijkheid is zonder overleg doorgeschoven naar huisartsen. Die zijn daar bepaald niet over te spreken. ,,De huisartsen zijn al overbelast”, zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).