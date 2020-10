Ook in Waalwijk gaat streep door carnavalsfeest: 'Gezondheid staat voorop’

Vreugden­hil doet nieuwe gooi naar Kamerzetel voor Christen­Unie

9 oktober NIEUWENDIJK - Hermen Vreugdenhil staat wederom hoog op de kandidatenlijst van ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Niet op plek acht, zoals in 2017, maar op nummer negen. Voorman Gert-Jan Segers is opnieuw lijsttrekker.