Ook in Waspik hoeven de pruiken nog niet in de kast: 15 maart optocht

Geen meter geschaatst, toch zorgt ijsbaan voor ophef

6:57 DRUNEN - Vraag is natuurlijk hoe relevant het allemaal nog is. Maar feit is dat de plannen om een ijsbaantje te maken op een stuk grasveld aan de Zuid-Australië in Drunen veel stof doet opwaaien. Niet alleen zijn enkele buurtbewoner faliekant tegen, de organisatoren zelf vinden de regels die Heusden stelt veel te streng.