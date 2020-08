Ook kasteel Dussen lijdt onder corona, maar valt zomaar niet om

Blauwalg bederft zwempret bij plas Hof van Capelle in Sprang-Capelle

14 augustus SPRANG-CAPELLE - Zwemmers kunnen beter even geen duik meer nemen in de plas bij Hof van Capelle in Sprang-Capelle. De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die in heel Noord-Brabant de controles uitvoert, heeft bij de laatste inspectie een forse bloei van blauwalgen aangetroffen. Deze bacteriën kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen.