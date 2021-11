Ook ondernemer uit Sprang-Capelle moet lang wachten op zonnepanelen: 'Het is heel zonde’

SPRANG-CAPELLE - Veel ondernemers willen investeren in zonnepanelen op hun bedrijfsdak, maar lopen vast door een overbelast elektriciteitsnet. Jan Dumoulin uit Sprang-Capelle, een toeleverancier voor de schoenindustrie, is één van hen. Hij zit vanavond in de uitzending van het tv-programma Pointer. ,,Het is balen.”