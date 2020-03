Ook snelfietsroute Waalwijk-Den Bosch komt in zicht

Slijtage speelt een rol

Het is provincie en gemeenten veel waard om mensen op de fiets te krijgen. De snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk (F261) is al zo goed als klaar. Met name in Waalwijk was discussie over hoe het tracé precies zou moeten lopen. Vooral plannen om de Besoyensestraat in de route op te nemen, stuitten op veel verzet van omwonenden. Uiteindelijk is gekozen voor een andere oplossing.