Ook vier ton subsidie voor molen De Eendragt in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Goed nieuws voor de Waspikse ondernemer John van Pas. Hij krijgt vier ton euro subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het restaureren van molen De Eendragt in Kaatsheuvel. Dat is de molen bij het voormalige partycentrum ‘t Curiosahuys.

In totaal krijgen acht Brabantse monumenten bijna drie miljoen euro restauratiesubsidie van de provincie. Eerder deze zaterdag werd al bekend dat de gemeente Heusden voor de restauratie van het roze kasteel ook vier ton euro subsidie ontvangt.

John van Pas is enthousiast over de toezegging. De ondernemer wil van het voormalige Curiosahuys in Kaatsheuvel weer een locatie voor horeca, feesten en evenementen maken. ,,Dit is heel mooi. We kunnen de molen nu netjes gaan opknappen.”

Volgens de ondernemer wordt dat nog wel een hele klus. De molen, bouwjaar 1779, is totaal vervallen. ,,De muren staan er nog, maar voor de rest is het pand helemaal uitgeleefd.” Van Pas denkt dat hij zelf ook nog een ton moeten investeren om de molen weer mooi op te kunnen knappen.

Quote De muren staan er nog, maar voor de rest is het pand helemaal uitgeleefd. John van Pas, ondernemer

Wanneer de klus begint, weet Van Pas nog niet. Hij denkt in ieder geval wel dit jaar. ,,Maar het zal een poos duren voordat het klaar is.” De ondernemer heeft het over een vijfjarenplan. ,,We beginnen met het woonhuis en de molen, daarna pakken we de oude feestzalen aan de voorkant aan.”

Feestlocatie

Decennia lang was het complex aan de Zuidhollandsedijk een bekende feestlocatie in de regio. In 2009 viel het doek voor het Curiosahuys. Het horecacomplex met de monumentale molen stond daarna jarenlang te koop. In 2014 leidde een nieuw horeca-avontuur op die plek al snel weer tot een faillissement. Zalencentrum Aleyna redde het niet.

Het verleden schrikt Van Pas niet af. De eigenaar van partyservice, cateraar en drankengroothandel John van Pas ziet grote mogelijkheden voor het terrein, op de grens van Sprang-Capelle en Kaatsheuvel.

Van Pas wil de locatie uitbreiden met een hal/loods van zo’n 1.200 vierkante meter voor andere soorten evenementen. Over de exacte invulling denkt hij nog na. ,,Je kunt daarbij aan alles denken: een plek voor concerten of indoor-voetbal. Je speelt in op de vraag die er is.” Verder wil hij een deel van het terrein gebruiken voor outdooractiviteiten voor groepen en bedrijven. De molen wil hij eveneens weer in gebruik nemen. ,,Er zijn al verschillende molenaars die interesse hebben.”