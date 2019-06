Ook Waalwijk heeft nu Kinderboekzwerf-stations; gratis boeken om te lezen én door te geven

't Nut van het Algemeen Heusden viert 200-jarig bestaan

9:42 HEUSDEN - Dat het de bekende predikant Carel Willem Pape (1788- 1872) was die in 1819 het Departement Heusden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen oprichtte is niet zo vreemd. Initiatiefnemers voor de lokale afdelingen waren vrijwel altijd vooraanstaande burgers, waaronder predikanten. ‘t Nut, zoals het initiatief in de volksmond wordt genoemd, viert zaterdag het 200-jarig bestaan in de gouverneurstuin.