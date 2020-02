Ook Waalwijk krijgt een regenboogzebrapad: gemeente zoekt met jeugd naar prominente plek

WAALWIJK - Waalwijk krijgt zijn regenboogzebrapad . D66 in Waalwijk vroeg burgemeester en wethouders onlangs of zo'n pad er kan komen en nu antwoordt het college dat het daar al mee bezig is.

Leerlingen van het Dr. Mollercollege blijken ook te hebben gevraagd om een regenboogzebrapad dat staat voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. ,,We zijn al aan het kijken waar we het kan komen", zegt het college. ,,Samen met de leerlingen zijn we op zoek naar een prominente plek.”

Afgelopen dinsdag waren de leerlingen bij wethouder Ronald Bakker op bezoek. ,,Met vijf voorstellen", zegt docente Marijke de Jongh. ,,Daar zijn er twee van over gebleven die de gemeente nu met een verkeerskundige gaat bekijken.” Het zebrapad kan niet zomaar ergens worden neergelegd. ,,Het moet wel veilig zijn.”

Paarse vrijdag

Op het Moller ontstond het idee om ook in Waalwijk zo’n pad aan te leggen op Paarse Vrijdag. ,,Dat organiseren we elk jaar op het Mollercollege", zegt De Jongh. ,,Op die dag dragen veel docenten en leerlingen paarse kleding en hangen we de regenboogvlag uit om te laten zien dat we op school iedereen accepteren.” Volgens de docente biologie en gym werkt het. ,,Op het Dr. Mollercollege zijn veel kinderen die uit de kast komen. Het geeft aan dat ze zich veilig voelen. Iedereen mag hier zijn zoals ie is.”

De betrokken leerlingen hadden net een project gehad over leefbaarheid in wijken. ,,Met havo 2 klassen onderzoeken we wijken en doen aanbevelingen. Dit keer hebben we extra gekeken naar de verkeersveiligheid.” Het idee was dat er meer zebrapaden moesten komen. ,,Op Paarse Vrijdag werd gezegd: waarom geen gekleurde?”

Coming Outdag

D66 Waalwijk heeft het college gevraagd of het zebrapad er voor zondag 11 oktober kan liggen. Dan is het de jaarlijkse Coming Outdag. Of dat gaat lukken, zegt het college niet te kunnen beloven.

In Nederland liggen al in ruim dertig gemeenten regenboogzebrapaden.