‘Oorlogskas’ tegen eenzaamheid: ton voor briljante ideeën

VLIJMEN - Vijf aanvragen liggen al te wachten op een antwoord. Wat wel duidelijk maakt dat er genoeg nieuwe ideeën zijn om concreet iets te doen aan eenzaamheid onder Heusdenaren. De gemeente heeft een subsidiepot van een ton klaar staan. ,,Nieuwe initiatieven van creatieve geesten. Daar zitten we op te wachten.”

De 100.000 euro is een nieuw wapen van de gemeente in de strijd tegen eenzaamheid. Wethouder Peter van Steen rekende eerder al eens voor dat tussen 1.500 en 2.000 Heusdenaren eenzaam zijn; aantallen gebaseerd op allerlei cijfers en onderzoeken. ,,Een serieus probleem dus, waar we echt iets aan moeten doen", stelde Van Steen.

Quote Alleen is inderdaad niet altijd eenzaam. Andersom kunnen mensen met veel sociale contacten eenzaam zijn Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

Al blijft het begrip ‘eenzaamheid’ moeilijk in woorden te vangen. En waar de één zich in bepaalde omstandigheden eenzaam voelt, zal een ander dat absoluut niet zo ervaren. ,,Alleen is inderdaad niet altijd eenzaam”, stelt Van Steen. ,,Andersom kunnen mensen met veel sociale contacten eenzaam zijn.”

Hoe dan ook, om de hand aan de ploeg te slaan is er nu een pot van 100.000 euro voor eenmalige, nieuwe initiatieven. Dat het geld er zou komen was al bekend, nu is ook afgesproken waar het geld aan besteed kan worden.

De plannen moeten zijn gericht op het terugdringen van eenzaamheid, maar vooral ook op het voorkomen of in elk geval zeer vroegtijdig signaleren ervan. En het vergroten van de zelfredzaamheid. ,,Initiatieven die mensen ‘verleiden’ om naar een vereniging of naar een bijeenkomst te gaan.”

Geen ingewikkelde regels

Heusden vestigt z'n hoop op vrijwilligersorganisaties en particuliere initiatieven. Wie geld wil krijgen uit de subsidiepot hoeft geen uitgebreide en ingewikkelde projectplannen of zo in te dienen. Wel moeten initiatiefnemers aangeven hoeveel mensen ze denken te bereiken. De gemeente beslist wie er geld krijgt en vraagt de deelnemers aan de lokale ‘coalitie tegen eenzaamheid’om advies. Projecten die iets doen aan eenzaamheid onder jongeren, krijgen extra aandacht.

In die coalitie zitten vertegenwoordigers van allerlei organisaties en instanties die zich inzetten tegen eenzaamheid. Per project wordt maximaal 5.000 euro gegeven. 'Briljante ideeën' kunnen meer krijgen. Het geld wordt gelijk betaald, niet pas achteraf. ,,Een project hoeft ook niet per se te slagen, wel wordt achteraf een korte inhoudelijke verantwoording gevraagd."

Huur, salariskosten of andere structurele kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. En als een project het fantastisch doet? ,,Dan zoeken we voor een volgend jaar eventueel een ander potje", belooft Van Steen.