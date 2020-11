Oorlogsmonument in Waalwijk beklad: 'Het is verschrikkelijk’

De vernielingen zijn in de nacht van maandag op dinsdag gepleegd. Het oorlogsmonument is ter nagedachtenis aan alle Waalwijkers die zijn omgekomen tijdens de bezetting en in het bijzonder aan burgemeester Moonen, die tijdens de oorlog door de bezetter is gefusilleerd. Bij het monument is ook de jaarlijkse 4 en 5 herdenking.

In het verleden zijn vaker vernielingen aangericht in het wandelpark. Zo is de Anne Frankboom meerdere malen toegetakeld. En nu was dus het oorlogsmonument het doelwit. Of er een relatie is, is de vraag.