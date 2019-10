Oostappen uit Asten verkoopt omstreden vakantiepark in Kaatsheuvel

Waalwijkse verenigin­gen op de valreep gered door lege bedrijfs­hal

16:49 WAALWIJK - Het is weer gelukt om op de valreep een plek te vinden voor de culturele verenigingen De Notenkrakers, Djemm!, Next, Liedertafel Oefening Oefening en Vermaak en The Longstreetsingers. Ze kunnen hun spullen dit keer verhuizen naar een lege bedrijfshal aan de Sluisweg in Waalwijk.