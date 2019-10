Oosterhout richt de blik op Breda, Tilburg én Waalwijk

LIVE | Willem II zonder geblesseer­de Vrousai, RKC met dezelfde elf

18:06 • Willem II en RKC Waalwijk speelden in de Eredivisie 42 keer eerder tegen elkaar. Willem II won 21 keer, RKC vijftien keer • Alleen in het AFAS Stadion (4) en het Abe Lenstra stadion (7), vielen dit eredivisieseizoen minder doelpunten dan in het Koning Willem II stadion (9) • RKC Waalwijk kan voor het eerst sinds het clubrecord van twaalf opeenvolgende nederlagen in januari - april 2010, minimaal acht keer op rij verliezen in de Eredivisie.