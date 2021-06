‘Op 1,5 meter in de rij om je blaas te ledigen? Noo wee hoozee!’

Waalwijk staat pal achter proef met casino: ‘Online gokken is veel groter risico’

24 juni WAALWIJK - Het probleem van gokverslaving wordt niet plots groter, omdat het casino in Waalwijk 24 uur per dag open mag zijn. Dat stellen burgemeester en wethouders in reactie op kritische vragen van ChristenUnie over de 24 uurs-openstelling. Zij zien online gokken als een veel groter risico.