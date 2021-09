Op avontuur in de Biesbosch: zelf vuur maken en je eten in de natuur bij elkaar sprokkelen

Hét mysterieu­ze geluid in Waalwijk was er echt, maar is nu weg: ‘Pieptoon blijft raadsel’

14 september WAALWIJK - Het mysterieuze, doordringende geluid in een deel van Waalwijk is verdwenen. De oorzaak van de pieptoon zal waarschijnlijk een raadsel blijven. Uit eerdere metingen is gebleken dat het geluid er wel degelijk was. Omdat het nu niet meer te horen is, zet de gemeente een streep onder de zaak.