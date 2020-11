Op chaos zit deze Black Friday niemand te wachten

Fatima Khabbabi staat op een keukentrapje. Dan nog moet ze zich aardig uitrekken om de puzzelboekjes voor kinderen keurig in het gelid te zetten. Lang zullen ze die soldatenhouding niet aannemen, verwacht de verkoopster van BoekenVoordeel, dat is gevestigd in de Els in Waalwijk. ,,Met Black Friday is het lekker druk. Scheurkalenders, legpuzzels en zeker dvd's van Disney en bekende films zijn hardlopers. Je wilt jezelf of een ander toch verwennen met Sinterklaas of Kerstmis. Liefst met korting. Goedkoop op de kop tikken, we zijn Hollanders, toch?"

Verschillende winkels voeren juist met Black Friday daarom een streng deurbeleid. Khabbabi: ,,Ik denk niet dat het nodig is om hier als een politieagent op te treden. We merken dat mensen gewend zijn aan het nieuwe normaal. Ze dragen bijna allemaal een mondkapje, zijn zich bewust van die anderhalve meter. Daar komt nog bij: niemand zit erop te wachten om juist met de feestdagen ziek te zijn. Ze zullen extra voorzichtig zijn."

Een doldwaze vrijdag maakt Marcel Veraa van Veraa Mode aan de Grotestraat in Waalwijk op 27 november, die de feestmaand december knallend inluidt, niet mee. Hij laat het commerciële feestje links liggen. ,,Black Friday is meer iets voor de consumentenelektronica, niet voor kleding. Bovendien: als je je daar toch mee inlaat, is er de week van tevoren niks te doen in je winkel en de week erna ook niet. Uiteindelijk schiet ik er wat omzet betreft niets mee op."

Zwart label

OLED-televisies, een gourmetset, scheerapparaten en tal van andere artikelen zijn geoormerkt met een zwart label vanwege Black Friday, die op 18 november is begonnen en wordt uitgesmeerd tot de laatste dag van deze maand. Fikse kortingen bij Expert van de Griendt Drunen, dat trekt als een magneet. Een mooie financiële opsteker, toch? Zeker, zegt mede-eigenaar Corné van Gool. ,,Maar we hebben het het hele jaar al erg druk. Ja, dankzij corona. Thuiswerken wordt normaal, dus hebben ze meer ICT-producten nodig."

Een net aangeschafte tv onder de arm meenemen, dat is er niet bij. ,,Leveren is een probleem. De fabrieken draaien allemaal weer, maar produceren minder. Als je anderhalve meter afstand moet houden gaat dat ten koste van de efficiëntie. En dat geldt voor de hele keten, dus ook bij de toeleveranciers. In de hele schakel zit een knik." Wat ook telt: ,,Als Miele zijn wasdrogers met een grotere marge aan bijvoorbeeld Zwitserland kan verkopen, dan komen er minder naar ons toe." Met andere woorden: ,,Leveren duurt langer. Door gericht in te kopen proberen we echter wachttijden te voorkomen."

De FNV vond het onverantwoord om dit jaar dé koopjesdag van het jaar te houden in de winkels. ,,Dat was te kort door de bocht", meent Franca van Mourik, eigenaar van DA in Drunen. ,,Dan zouden alleen de grote bedrijven er online van profiteren en ga je eraan voorbij dat de lokale winkeliers juist op die dag een mooie boterham willen verdienen."

Speciale inpakbalie

Bij DA, dat allerlei aanbiedingen heeft voor geurtjes, zal dat beleg er niet dik bovenop liggen. ,,Het zal niet storm lopen, was andere jaren ook niet zo." Wel is er geanticipeerd op drukte. ,,We pakken alles netjes in als klanten dat willen. Daarvoor hebben we een speciale balie. Dan houd je je makkelijker aan de regels als je bij de kassa in de rij staat.”