Op de camping: De een houdt zichzelf bezig, de ander wordt vermaakt

Het recreatieteam staat van ‘s ochtends vroeg tot laat in de avond voor je klaar, zwemmen kan in het Kurenmeer of in het subtropisch zwembad en het weekprogramma zit bomvol activiteiten. Milou (13), Sam (9) en Hugo (11) uit Papendrecht zijn op familiecamping De Kurenpolder in Hank de hele dag zoet. ,,Gisteren zijn we aangekomen en we hebben alleen nog maar in het zwembad en het meer gelegen”, vertelt Milou. ,,Vooral de bedden in onze tent zijn fijn. Lekker zacht, net als thuis”, zegt Sam.

De familie van de drie kids huren de komende veertien dagen twee van de vier glampingtenten die de camping rijk is. ,,Je mag wel even binnenkijken hoor”, nodigt Arthur de Jong uit. ,,We hebben een eigen badkamer en toilet en hier zijn allerlei slaapkamertjes. Daar in de hoek staan de stapelbedden.” Iedere ruimte in de glampingtent is afgescheiden en er zit zelfs een keuken en woonkamer in. ,,We zitten hele dagen hier op het terras onder de luifel te kletsen, eten en drinken”, vertelt oma Nel Ponte.

De luxe van een hotel, gecombineerd met de vrijheid en gezelligheid van een camping; zo omschrijft De Kurenpolder het verblijf in een van hun glampingtenten. ,,Zo voelt het wel”, zegt Nel’s dochter Cornelie de Jong. Zelfs de afwas kan de familie in eigen keuken doen. ,,Dat mis ik wel hoor, gezellig afwassen bij het sanitair gebouw”, zegt De Jong. ,,Er is niemand die jou tegenhoudt hoor”, zegt schoonzus Sanne Ponte gekscherend.

Kun je het dan nog wel kamperen noemen? ,,Eigenlijk niet hè”, zegt Nel Ponte. ,,Maar al die luxe is fijn met kinderen. Als ik alleen zou gaan is een tentje genoeg hoor.” Ze heeft dan ook haar eigen tent meegenomen. ,,Die staat tussen de glampingtenten in. Zo hebben we allemaal een beetje privacy en kunnen we ons terugtrekken.”

Op boerderijcamping De Schaapskooi in Drunen vermaken de gasten zichzelf. Daar lopen geen mascottes over de camping, maar maak je een praatje met de boer en boerin. ,,Dan vertelt hij over z’n schapen en de natuur hier”, zegt Dries Hes (zie foto onderaan) uit Zoetermeer. ,,Het persoonlijke contact op zo’n kleinschalige camping vind ik erg fijn.” Sinds dit weekend vertoeft hij met zijn vrouw Wilma Noort op de camping. Zijn schoonvader Henk staat op het plekje tegenover hen.

Vroeger

Op deze vakantieplek vermaak je jezelf en dat gaat het drietal goed af. ,,We fietsen elke dag, doen boodschappen, koken en in de avond doen we een potje kaarten”, legt Wilma uit. ,,Vroeger hadden we wel een camping met animatie nodig voor de kinderen, maar dat tijdperk zijn we voorbij.” Hebben ze dan helemaal geen eisen? ,,Bijna niet. We willen wel graag een mooi natuurgebied om in te fietsen, schoon sanitair en een fijne staanplaats.”

Of de drie kids zich zouden kunnen vermaken op de boerderijcamping waar Wilma, Dries en Henk vakantie vieren? ,,Wij vermaken ons overal”, zeggen de drie. ,,Dan gaan we gewoon een potje voetballen of badmintonnen.”