Op de elektrische step naar het werk? In Waalwijk kan het nu snel

Video Niet storen! De glow­golf-mas­ter is bezig!

3 februari Airbrush-artiesten, die zijn er zat. Maar hele ruimtes omtoveren tot een glow-in-the-dark-paradijs met 3D-effecten ... dat kunnen er maar weinig. Vanuit Newfoundland, Canada, is David Frizzell (50) ingevlogen om de GlowGolfbaan van het Bourgondisch Hof in Waalwijk te beschilderen. Het is een aparte vogel. Maar hij kán wel wat.