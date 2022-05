Op de valreep alle zeilen bijzetten voor bevrijdingsoptocht Sprang-Capelle: ‘Keihard werken om wagen af te krijgen’

,,Op zaterdag moeten we de masten er nog opzetten en dat zal wel even spannend worden”, zegt Schut . ,,Maar ik heb gelukkig geen stress hoor”, lacht ze. De vrouw uit Sprang-Capelle deed in 2019 een oproep met het verzoek om haar te helpen met het bouwen van een wagen. Uiteindelijk hebben een aantal inwoners van de Raadhuisstraat zich gemeld om mee te helpen. ,,We wilden eigenlijk meelopen in de optocht van 2020, maar door corona ging het niet door.”