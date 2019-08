Op pad met de buurtpreventie Drunen

Het is verzamelen bij verzorgingshuis De Zandley aan de Burgemeester van der Heijdenstraat in Drunen. ,,Dat is niet ons vaste startpunt hoor”, zegt Willem van Woerkom (74) van de plaatselijke Buurt-preventie. ,,We beginnen steeds op een ander plekje. In verband met de tegenpartij, hè. Zodat zij die verkeerd willen niet weten dat wij aan de slag zijn.” En als ze het wél weten is ook niet erg. ,,Als ze ons bezig zien, werkt het preventief.” Vandaag zijn ze met vijven; drie gaan op de fiets, Willem gaat lopen met Gerrie Hollman (67) in Venne-Oost.