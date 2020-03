Op zoek naar die kleine groep dwarsliggers in coronatijd: ‘We zijn niet uit op boetes, er is ook veel begrip’

Oproep: ‘Spoedhulp voor inwoners Drunen en Elshout ook bij JBZ in Den Bosch’

11:08 DRUNEN/ELSHOUT Het is niet meer van deze tijd dat inwoners van Drunen en Elshout verplicht naar de huisartsenpost (HAP) in Tilburg moeten, als de post in Waalwijk is gesloten. Zij zijn veel beter af met de post bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Als de coronacrisis voorbij is, moet nog maar eens goed naar de afspraken worden gekeken.