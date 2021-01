Op zoek naar gedupeerde ouders in Waalwijk: 'Toeslagenaffaire vraagt om extra actie’

Autobrand in Vught, Tilburgse woningover­val en gevaarlijk drugslab: politie zoekt getuigen

11 januari Vught - Camerabeelden van een brandstichter in de Rouppe van der Voortlaan in Vught, het relaas van een Tilburgs overvalslachtoffer en beelden uit een drugslab in Nieuwendijk. De politie vraagt maandagavond vanaf 18.00 uur in deze zaken om hulp van kijkers in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.