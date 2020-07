Op zoek naar parkeerplek in Waalwijk? Nieuwe digiborden wijzen de weg

Wat is er te doen in Waalwijk dit weekeinde of waar zijn voldoende parkeerplaatsen vrij? De gemeente plaatst drie digitale borden. ,,Voor actuele boodschappen."

Op een vernieuwende en slimme manier communiceren met inwoners en bezoekers van Waalwijk. Dat is wat wethouder Ronald Bakker hoopt te bereiken met het plaatsen van drie digitale informatiepanelen in of bij de stad. ,,Via de schermen kunnen we gericht en heel actueel boodschappen uitzenden." Wat voor boodschappen precies, weet Bakker nog niet. ,,Ik vraag geïnteresseerde Waalwijkers om mee te denken. Het zou mooi zijn als we een denktank kunnen vormen."

Voor de hand liggen boodschappen als 'Houd 1,5 meter afstand' of 'Welkom in Waalwijk'. ,,Maar er kan natuurlijk veel meer. Het tonen van een Amber Alert, een NL-Alert, of een plattegrond waarop bezoekers live kunnen zien waar nog parkeerplek is. Maar ik ben vooral benieuwd wat voor ideeën er uit zo'n denktank komen. Voor welke nuttige informatie kunnen we die schermen nog meer gebruiken?"

Data verzamelen

Waalwijk kan via de digitale borden ook data verzamelen, zoals het stikstofgehalte in de lucht, het aantal passanten of kentekenherkening. ,,Het bedrijf dat deze borden levert, geeft deze mogelijkheden als voorbeelden. Maar dat is niet iets waar wij nu aan denken. We zien dit echt als een proef om te kijken hoe we slimmer met onze inwoners kunnen communiceren."

120.000 euro

Waalwijk reserveert voor het project 120.000 euro. Een hoop geld, weet Bakker. ,,Maar die schermen gaan lang mee. Om de kosten te drukken kijken we naar mogelijkheden voor adverteerders."

Waalwijk wil begin volgend jaar beginnen met het project. Waar de drie borden komen te staan, is nog niet besloten.

E-steps

Het plan past bij de ambitie van het college om gebruik te maken van nieuwe technologie, data en innovaties. Zo is Waalwijk ook op zoek naar 'slimme' mobiliteit. Een voorbeeld daarvan is een proef met het verhuren van e-steps, dat na de zomervakantie start. Het gemeentehuis, busstation en bedrijventerrein moeten met de e-steps beter bereikbaar worden.