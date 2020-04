Op zoek naar schooluitvallers in Loon op Zand: leerplichtambtenaar komt aan huis

Rood plankje voor het raam: bel even aan

15 april NIEUWKUIJK - Verstandelijk beperkte bewoners van het Thomashuis in Nieuwkuijk kunnen tijdelijk niet naar de dagbesteding. Dus moeten alternatieven worden bedacht. Eén daarvan is het beschilderen van houten plankjes, waarmee ouderen in de buurt kunnen aangeven hoe het gaat. Groen is oké, rood niet.