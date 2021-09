Op zoek naar woning in nieuwe wijk Akkerlanen? Je bent niet de enige in Waalwijk

WAALWIJK - De toekomstige wijk Akkerlanen in Waalwijk blijkt bijzonder in trek. De verkoop van de eerste 35 kavels en 21bungalows heeft honderden inschrijvingen opgeleverd. Veel belangstellenden vissen dus achter het net.

In de omgeving van het Hoefsvengebied verrijst een waterrijke wijk met ruim tweehonderd woningen. Het project Akkerlanen is veelbesproken. Het plan oogst applaus en kritiek. Volgens de tegenstanders doen de woningen afbreuk aan de groene omgeving. Voorstanders delen die vrees helemaal niet. Ze wijzen bovendien op de grote vraag naar woningen.

Zorgen over flora en fauna

De discussie is nog niet ten einde. Stichting Hoefsvengebied hoopt via de Raad van State de plannen nog tegen te houden. Ze maakt zich onder meer zorgen over de gevolgen voor flora en fauna, en de stikstofuitstoot. De hoogste bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak. Maar ontwikkelaar Waalborgh en de gemeente hebben er alle vertrouwen in dat de bouw door kan gaan.

Er is daarom al gestart met de eerste fase van het plan. Mensen hebben zich kunnen inschrijven voor 21 patio- en semibungalows en 35 particuliere bouwkavels. De vraag is veel groter dan het aanbod. Voor de ruim twintig bungalows (prijs tussen de vijf en zes ton) hebben zich 274 belangstellenden gemeld. De kavels leverden nog eens een kleine 300 inschrijvingen op. De prijzen variëren van 256.000 euro voor een lap grond van ruim 500 m2 tot 690.000 euro voor de grootste kavel van 1360 m2.

Quote Het plan trekt al langer de aandacht. We merken dat mensen er graag willen gaan wonen. Het aantal inschrij­vin­gen bevestigt dat beeld Woordvoerder Waalborgh

De woningen en kavels worden toegewezen via loting. Deze is onlangs gehouden. Ontwikkelaar Waalborgh zegt rekening te hebben gehouden met de grote belangstelling. ,,Het plan trekt al langer de aandacht”, stelt een woordvoerder. ,,We merken dat mensen er graag willen gaan wonen. Het aantal inschrijvingen bevestigt dat beeld.”

In de startblokken

Toch moet de ontwikkelaar nog even geduld hebben. Door de vakantieperiode laat de uitspraak van de Raad van State wat langer op zich wachten. ,,We staan in ieder geval in de startblokken”, benadrukt de woordvoerder van het bedrijf. ,,Bij een voor ons positieve uitspraak gaan we meteen aan de slag, met onder meer het bouwrijp maken van het terrein.”

Waalborgh wil daarna Akkerlanen snel verder gaan ontwikkelen. Het plan gaat uit van een groene en waterrijke wijk met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen, semi-bungalows, kavels voor vrijstaande woningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen.