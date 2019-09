Opa en kleinzoon (11) brengen onontplofte granaat naar politiebureau in Nieuwendijk

Teresia in Waalwijk snakt naar extra lokalen: kosten vallen flink tegen

18:20 WAALWIJK - De uitbreiding van de Teresiaschool in Waalwijk is flink vertraagd. Het is de vraag of de interne verbouwing 1 januari klaar zal zijn zoals gehoopt. Vooral de kosten van het plan vallen zwaar tegen.