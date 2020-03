‘Opboksen tegen het internet onmogelijk’: Wederom sluiting winkels in de Galerij in Wijk en Aalburg

,,Wij kunnen niet langer op tegen het internetgeweld”, licht eigenaresse Margaret van Grevenbroek van DA Drogisterij en Parfumerie Vici de beslissing om er mee op te houden toe. ,,Als je advies geeft aan een klant, koopt hij het op internet met korting. Daar kunnen wij niet tegenaan met onze huuruitgaven, belastingen en nascholingskosten. Er is niet tegen op te boksen. Jammer dat onze overheid de detailhandel niet meer in bescherming neemt."

Wat er met het huurpand aan de Galerij in de toekomst gaat gebeuren, is nog onbekend. Aan de Galerij staan al geruime tijd twee andere winkelpanden leeg doordat De Marskramer en Jakko Sport ook hun bedrijfsactiviteiten beëindigden.

Oudere mensen

Ook bij Van Bergeijk is gedeeltelijk 'het internet' de boosdoener. ,,Wij hebben veel oudere mensen als klant. En dat worden er steeds minder. De jongeren kopen via internet", reageert Arjan van Bergeijk, die samen met zijn zus Heleen de directie voert. ,,Nu we uit de crisis zijn, blijft het toch elk jaar een gevecht. Er kwam een interessante koper op onze weg en zodoende hebben we de knoop doorgehakt."

De verf- en behangafdeling van zwager Kees den Dekker, die vanuit hetzelfde pand bestierd wordt, blijft bestaan maar het is nog niet bekend vanuit welke locatie. Arjan van Bergeijk zelf hoopt als zzp'er in zijn branche verder te gaan. Maar dat zal niet vanuit Wijk en Aalburg gebeuren.

Geen vastomlijnd plan

Het pand aan de Grote Kerkstraat waar Jac van Bergeijk is gevestigd, is gekocht door het ook aan de Grote Kerkstraat gevestigde bedrijf Vos Tweewielers. Welke bestemming Vos aan het pand gaat geven, is nog niet bekend. ,,We hebben nog geen vastomlijnd plan. We spelen wel met de gedachte onze fietsenzaak uit te breiden", aldus Vos.