Open dag bij naschoolse opvang Kunstencentrum Waalwijk

Geen dieselag­gre­ga­ten meer op Anton Pieckplein in Kaatsheu­vel

10:38 KAATSHEUVEL - Het gebruik van dieselaggregaten op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is voortaan verboden. Dat heeft de gemeente Loon op Zand besloten. De apparaten veroorzaken te veel overlast voor de bewoners van de appartementen. Die klaagden over lawaai en stank.