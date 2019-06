Open Dag gemeente Altena: ‘Die begraafplaats ziet er niet uit’

Zoals Jansje van Alphen uit Veen. "Ik hoop iemand te kunnen spreken over het onderhoud van de oude begraafplaats aan de Hardenbergh. Het ziet er daar niet uit." In het gemeentehuis hebben bestuurders en ambtenaren veel uit de kast gehaald om te laten zien waar ze zoal mee bezig zijn. In de Nieuwskamer kan met suggesties aangeven. "Wees eerlijk en transparant", schreef iemand. Ook op andere afdelingen worden tips gegeven. "Leg een fietspad aan langs de Duylweg" wordt bij de afdeling Verkeer achter gelaten.

Het is tevens een gelegenheid voor ontmoetingen. Wethouder Hans Tanis en oud-wethouder Sjaan van de Heuvel van Werkendam maken een praatje. "Het is een leuke club hier. Iedereen gaat voor de inhoud", zegt Tanis. "De burgemeester is de enige die hier een eigen kamer heeft." Van de Heuvel is niet zo enthousiast over flexplekken. Hij is benieuwd of de Rabobank in het pand moet blijven. "Ik kan me voorstellen dat je dat niet zou willen."