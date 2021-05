Open Hof werkt in Drunen hart aan eigen Hof van Eden

DRUNEN - Sinds een paar maanden is het saaie grasveld met struiken bij de protestantse kerk Open Hof omgetoverd in een moes- en bloementuin. De werkgroep wil er zo meer onderdeel worden van de lokale gemeenschap. Met alleen een dienst op zondagochtend lukt dat niet.

Gras, struiken. Sinds 1980, toen Open Hof in Drunen zijn deuren opende, was dat het aanzicht van de protestantse kerk. Nogal saai. Kan dat niet anders, vroegen Ilze Eikenaar en Lenny Blom zich af. Als we op die lap grond groentes en bloemen telen, dan spelen we tevens in op het creëren van meer biodiversiteit. En het maakt de wijk, Venne Oost, net wat fraaier. Bovendien past het heel goed bij ons imago. Op het vlak van duurzaamheid heeft Open Hof al aardig wat stappen gezet, mag het zich een groene kerk noemen.

En zie, sinds een paar maanden heeft de ongeveer tweehonderd vierkante meter grond een metamorfose ondergaan. Daarop staan verschillende houten bakken. Daarin ontluikende aardbeienplantjes, diverse slasoorten, andijvie. Verder zijn er bedden voor tuinbonen, erwtjes, diverse kruiden. Hier en daar een fruitboompje, in een paar kasjes mag zaaigoed ontkiemen: nog een paar bedden zijn nog niet beplant. Alles is omheind met een breiwerk van wilgentenen. Vooral vrouwen hebben deze tuin ingericht, het grove werk is verricht door een Syrische statushouder.

Elke donderdag vanaf tien uur steken vier vrijwilligers de handen uit de mouwen. Onkruid wieden, de planten bewateren en op z’n tijd even een bakje koffie drinken bij het zitje om te genieten van hun eigen Hof van Eden in wording.

Praktijk

Tussen droom en daad staan dikwijls praktische bezwaren. Dat geldt niet voor deze tuin, zeggen Eikenaar en Blom. “De grond is van de gemeente, die wilde graag meewerken. En Buurt bestuurt Venne-Oost heeft financieel behoorlijk bijgedragen. Meer partijen hebben dat gedaan, zoals het Prins Bernardfonds.”

Open Hof is als gebouw zichtbaar in de wijk. Maar de kerk wil meer betekenen, een onderdeel zijn van die lokale samenleving. Met alleen een dienst op zondagmorgen lukt dat niet. “Met een tuin kun je die verbinding wel maken”, vinden Blom en Eikenaar. “Mensen zien ons aan het werk, soms maken ze een praatje met je. Nog leuker zou zijn als ze mee willen doen. Nee, dat is nog niet het geval. Dat kan nog groeien.” Op dat sociale vlak ligt er nog een kans: basisschool De Duinsprong ligt op een steenworp afstand van de moestuin. “Groepen zijn van harte welkom. Hoe leer je zelf groentes kweken.”

Uiteindelijk zal al dat groen tot wasdom komen. Eikenaar: “De opbrengst zullen we met elkaar delen, als het mogelijk is ook met de voedselbank. Misschien gaan we samen maaltijden bereiden.”