Open huis woning Uitstel van Executie-koppel Effie en Marcel uit Waalwijk

Protesten Oudheusde­na­ren tegen telecom­mast afgewezen: ‘Gezond­heids­scha­de niet aanneme­lijk’

11:39 DEN HAAG/OUDHEUSDEN - De Raad van State heeft de protesten afgewezen van drie bewoners van de Margrietstraat in Oudheusden tegen de bouw van een dertig meter hoge telecommast in hun buurt. Dit blijkt uit een uitspraak over de vergunning die de Raad van State woensdag bekend maakte.