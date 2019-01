Open lessen en social media om toekomstige scholieren te werven tijdens open dagen middelbare scholen De Langstraat

Om volgend schooljaar weer genoeg nieuwe eersteklassers te hebben, proberen de scholen uit het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk leerlingen te werven. Dit gebeurt tegenwoordig veel via social media. Het Willem van Oranje College maakt zelfs helemaal geen gebruik meer van fysieke advertenties. ,,We gebruiken Facebook en Instagram", legt Gerda Kraal uit die het management van de Waalwijkse school ondersteunt. ,,We plaatsen evenementen en vooraankondigingen van de open dag. Toekomstige leerlingen bereiken we vooral via Instagram, hun ouders via Facebook." Het is de eerst keer dat de school geen advertenties in de krant plaatst. ,,We proberen het dit jaar uit. Bijkomend voordeel is dat het bespaart in kosten."