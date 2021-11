Openbaar toilet lokt vandalen en smeerkezen, dus Waalwijk grijpt in: ‘Triest dat dit nodig is’

Remon Vos is 5,7 miljard 'waard' en heeft plannen in Waalwijk: 'Ligt strate­gisch heel interes­sant’

Plots staat hij daar, als nummer 2 van de Quote 500: Remon Vos. Wie is hij? En wat is hij van plan in Waalwijk? ,,Ik besef nooit hoe rijk ik ben. Ik ben helemaal niet materialistisch.’’

