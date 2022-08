Opening ‘Van der Valk’ uitgesteld, kritiek groeit op houding VVD over opvang in hotel Sprang-Capelle

‘Opvang in hotel Waalwijk is onvoldoen­de doordacht plan’, vindt VVD Waalwijk

WAALWIJK/SPRANG-CAPELLE - Waalwijk had in ruil voor de opvang van maximaal 238 Oekraïners en statushouders in voormalige NH-Hotel, moeten proberen iets uit het vuur te slepen. Bijvoorbeeld de bouw van extra woningen.

18 augustus