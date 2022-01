Opgestapte CDA’ers Heusden sluiten aan bij Heusden één en komen gelijk op kandidatenlijst

update CDA in één klap weg uit raad Heusden: voltallige fractie stapt op na passeren Erika van Gessel

VLIJMEN - Erika van Gessel en Fons van Aart zijn per direct opgestapt bij de CDA-fractie in Heusden, waarmee de partij in één klap is verdwenen uit de raad. Het tweetal gaat verder als onafhankelijke fractie. Directe aanleiding is dat fractievoorzitter Van Gessel níet op de concept-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen zou komen. Het bestuur stelt het besluit te betreuren.

9 december