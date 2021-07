Ophef of niet, Lidl opent binnenkort nieuwe supermarkt in Waalwijk

Eigenaar growshop Drunen krijgt nu wel straf

12 juli DEN BOSCH/DRUNEN - De 41-jarige eigenaar van een growshop in Drunen is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld omdat hij spullen heeft verkocht die gebruikt worden in de illegale wietteelt. De man krijgt een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.